Sacristán cae desde el campanario de una iglesia

El accidente se originó momentos previos a que la procesión del tercer Viernes de Cuaresma saliera de Iglesia Colonial de Rabinal, Baja Verapaz.
En la noche del viernes 6 de marzo, se pretendía la salida de un cortejo procesional en Rabinal, Baja Verapaz, cuando el sacristán del templo resbaló mientras realizaba el toque de las campanas.
El hombre perdió el equilibrio y resbaló, cayendo sobre el techo de la iglesia.
Bomberos Voluntarios, con apoyo del Ejército de Guatemala, realizaron las labores para rescatar al sacristán desde la estructura de gran altura.