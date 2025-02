Terminó vendada: presentadora relata accidente sufrido en Caravana el Zorro (video)

-

La presentadora reapareció con las manos vendadas para contar el accidente sufrido en la Caravana del Zorro.

Stephanie Soto, presentadora de televisión en TV Azteca, causó preocupación entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una serie de videos en las que aparece con raspones en sus rodillas y manos vendadas.

Y es que la joven costarricense protagonizó un accidente de tránsito durante la reciente edición de la Caravana del Zorro, celebrada el sábado 1 de febrero.

"Salí a dar una vuelta y terminé dando 5", escribió en un clip a modo de humor. En otro video que publicó en TikTok contó los detalles del percance que sufrió.

Soto relató que todo ocurrió cuando iba en una motocicleta junto a un compañero de trabajo, pues se dirigían a realizar un enlace televisivo por el evento motorizado.

"Por la actividad había muchísimo tráfico, estaba muy cansada, tenía muchísimo sueño y yo me quería ir en carro. Pero se tenía que sacar el enlace y el lugar estaba a dos horas, entonces decidieron que para llegar rápido me fuera en moto", contó.

Foto: @tephasoycr

Stephanie contó en su recorrido, había un conductor "negligente" que no contaba con retrovisores y al momento de querer cambiarse al lado izquierdo, bocinaron pero este no respondió.

"No sé si tenía audífonos, que no escuchó. Pasamos creyendo que había escuchado la bocina y no le importó, entonces solamente se movió a la izquierda y nos tiró de la moto. Caímos al carril contrario y empezamos a arrastrarnos", agregó.

Foto: @tephasoycr

"Venía un cabezal"

La comunicadora relató que recuerda haber visto un cabezal aproximándose, y su reacción inmediata fue apoyar sus manos y arrastrarse para luego tomar a su compañero y retirarlo de la calle.

"Si hubiese venido más cerca, por más instinto de supervivencia que tenga, el tráiler nos pasa por encima (...) Pero Dios es tan perfecto que no venía cerca y venía lento, entonces me dio chance de ponerme de pie y sacar a Aron (compañero)", agregó.

Foto: @tephasoycr

Soto contó que fue trasladada a un hospital para que le curaran las heridas. Sin embargo, dos días después un doctor acudió a su hogar para tratarle bien las lesiones, pues no tenían buena apariencia.

"Por eso tengo mis manos vendadas, casi no tengo fuerza en mis dedos", dijo. Finalmente, la costarricense agradeció a las personas que la auxiliaron al momento del percance.

Stephanie ha mostrado mejoría en nuevos videos compartidos, los cuales han recibido miles de reacciones de sus seguidores.