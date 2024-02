Las impactantes imágenes de Ricardo Casares, de “Venga la Alegría”, desde el hospital

-

Tras ser hospitalizado por sufrir un infarto antes de ingresar al set de "Venga la alegría", el presentador Ricardo Casares reapareció, haciendo un video desde una cama de hospital.

El conductor ya se encontraba en las instalaciones de Televisión Azteca y estaba preparado para entrar en cámara cuando se sintió mal y la producción lo auxilió, hasta ser llevado a la emergencia.

Según revelaron sus compañeros, Ricardo fue operado de emergencia de un cateterismo, pues tenía una arteria tapada, lo que le causó un infarto.

"Ricky esta fuera de peligro... su familia está con él, su hermana, su mamá y su papá. Salió de la cirugía y nos reportan que está estable en observación", contó Sergio Sepúlveda.

Reaparece en impresionante video

Casares apareció en un clip compartido por el programa mexicano del que forma parte, donde se ve en cama, con ropa de hospital y conectado a estabilizadores.

"Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no, aquí estoy. Gracias a mis compañeros, gracias al Dany, que ustedes no conocen pero que me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual y aquí estoy, todavía bastante amoladón. Me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. Los extraño mucho y estoy agradecido con todos; los extraño mucho y reaccionaron muy bien. Les debo un cachito la vida a todos, ¡los quiero!", dijo.

