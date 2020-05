El príncipe belga da positivo a Covid-19 por una fiesta privada

La Casa Real belga confirmó que el príncipe Joaquín, de 28 años, dio positivo al coronavirus, luego de participar en una fiesta privada ilegal en Córdoba, España. Allí se reunieron cerca de 27 personas (por solo está permitido 15), de la alta sociedad. Al parecer, eran familiares y amigos del joven.

Desde hace años, Córdoba ha sido otro hogar para Joaquín porque es donde vive su pareja sentimental Victoria Ortiz, hija de empresarios de la agroindustria. (Foto: ABC).

De acuerdo con fuentes cercanas, el monarca viajó en avión a Madrid y luego tomó un tren hasta Córdoba. Tres días después de dicha reunión, comenzó a mostrar síntomas, le hicieron la prueba y dio positivo.

Ahora las 27 personas están en cuarentena y la Policía está investigado con quiénes más tuvieron contacto. Según las autoridades, podrían recibir una sanción entre 600 y 10,000 euros por duplicar el número de personas permitidas en un reunión.

Ocupa el noveno puesto en la línea de sucesión entre su padre Lorenzo y su hermana Luisa María. (Foto: Vanitatis).

“Siento sorpresa e indignación, ya que en un momento de luto nacional por tantos fallecidos, llama mucho la atención un hecho de este tipo. Es una irresponsabilidad máxima, porque ese número de personas multiplicado puede producir un brote, y eso significa que Córdoba, después de pasar a fase 2, dé marcha atrás”, comentó la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Sin embargo, Joaquín no ha sido el único caso en la realeza belga. Su tío, el príncipe Lorenzo, admitió que el coronavirus ya había golpeado a la familia, pero no dijo de quién se trataba. "No sabemos cómo, pero el virus se ha invitado a nuestra casa”, explicó.