El príncipe William decide ya no ayudar al príncipe Harry

Ante la polémica que rodea a los duques de Sussex, por su renuncia a la realeza inglesa, esta vez fue el príncipe William quien quiso pronunciarse.



Desde hace más de un año, que existe tensión entre los hermanos. Incluso el príncipe William le recomendó a Harry no casarse con Meghan. (Foto: Quien).

"He rodeado con mis brazos a mi hermano toda la vida, pero ya no puedo hacerlo", expresó el príncipe este domingo al "The Sunday Times".

También espera que la crisis de la monarquía se resuelva pronto, para que la familia real pueda sentirse nuevamente como “un equipo”.

"Estoy triste. Todo lo que podemos hacer, y todo lo que puedo hacer, es tratar de apoyarlos y esperar que llegue el momento en que todos nos sintamos en la misma página. Quiero que todos juguemos en el mismo equipo", comentó William.

El miércoles pasado, Harry y Meghan públicamente decidieron renunciar a su rol en la Familia Real y volverse independientes económicamente.

*Con información de El Clarín