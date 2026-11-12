Probable alineación de Guatemala para enfrentar a Canadá

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El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó que el guardameta Nicholas Hagen defenderá la portería de Guatemala en el duelo ante Canadá, de este viernes en el estadio de El Trébol.

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Las dudas que el estratega no se animó a disipar están en el mediocampo y en la delantera debido a que Óscar Santis y Darwin Lom no entrenan al cien, aunque el "Flaco" aseguró que ambos jugadores quieren ser participes del juego.

"Santis hizo un viaje de 30 horas con un cambio horario de 12, ayer todavía andaba un poco dormido. Darwin tiene una molestia en la rodilla, pero todos tienen ganas de jugar. Hay que esperar, pero yo espero que estén listos", dijo el estratega.

Ambos futbolistas se perfilan para ser titulares, así como José el "Caballo" Morales, quien durante la semana presentó una infección de garganta.

Una de las novedades en la alineación sería la inclusión de José Bolaños, de quien el técnico tiene un buen concepto y ocuparía la posición del suspendido William Fajardo.

Guatemala jugaría con: Nicholas Hagen en la portería; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, Allen Yanes y José Morales en la defensa; Óscar Santis, José Rosales, Jesús López y José Bolaños en el mediocampo; Darwin Lom y Rubio Rubín en la delantera.

Salvador Estrada, Jonathan Franco y William Fajardo son bajas por suspensión. Jorge Aparicio y Stheven Robles están fuera por lesión.