Congreso anuncia nuevas medidas de seguridad tras manifestaciones en sus alrededores

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Autoridades señalan que ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente en las inmediaciones del Congreso.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que solicitará reforzar la seguridad del Organismo Legislativo, luego de las manifestaciones registradas en sus alrededores.

Contreras reconoció que los dispositivos de seguridad pueden verse superados cuando se registra una presencia numerosa de manifestantes en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Por esta razón el congresista considera necesario adoptar medidas adicionales para proteger las instalaciones y a quienes permanecen en ellas.

"Cualquier seguridad va a ser burlada si vienen 10,000 personas a posicionarse en la 8a. avenida", expresó el presidente del Congreso al ser consultado sobre las condiciones de seguridad durante las manifestaciones del pasado martes.

El legislador reconoció que las autoridades del Congreso no tenían conocimiento previo de la magnitud de la concentración y aseguró que no contaban con mecanismos para anticipar lo ocurrido.

El presidente del Congreso Luis Contreras Colíndres, anunció que solicitará reforzar la seguridad del Palacio Legislativo. (Foto: Wilder López / Soy502)

Ante esta situación, Contreras adelantó que será necesario fortalecer los mecanismos de protección del Legislativo, aunque no precisó qué medidas específicas se implementarán ni cuándo comenzarán a aplicarse.

"Pues vamos a tener que tomar algunas medidas", señaló.

Al ser consultado sobre las acciones que podrían adoptarse durante la próxima semana para evitar que se repitan situaciones similares, el presidente del Congreso confirmó que solicitará mayor protección.

"Vamos a pedir seguridad para que nos protejamos. También necesitamos protegernos de alguna manera", afirmó el funcionario.

Pese a señalar la necesidad de fortalecer la seguridad institucional, Contreras reconoció que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y expresó que las concentraciones pueden desarrollarse siempre que se mantengan de manera pacífica.

"El ciudadano es libre de manifestar. Y si lo hacen por miles, pero de buena onda, como dicen. Pacíficos, pueden venir", manifestó.