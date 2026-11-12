Presentan sello postal inspirado en Miguel Ángel Asturias

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La Dirección General de Correos y Telégrafos presentó una serie de filatelia llamada "El Universo de Miguel Ángel Asturias", en homenaje a su legado.

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Consta de sellos, sobres y postales inspirados en el Nobel de Literatura de 1967 con el fin de mostrar a los grandes de la cultura del país, más allá de nuestras fronteras.

Con este lanzamiento, la Dirección General de Correos y Telégrafos rinde homenaje a una de las figuras más importantes de la literatura guatemalteca, cuya obra continúa vigente y constituye un referente de las letras universales.

Este es un homenaje al Premio Nobel de Literatura. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Detalles de la emisión dedicada a Miguel Ángel Asturias

Consiste en un sello postal de dimensiones de 65×28 milímetros, cuenta con el rostro del escritor y algunos de sus libros más famosos en tonos azul, blanco y dorado al fondo.

También un sobre para cartas o papelería y una tarjeta postal, que suele ser un gran recuerdo del viaje a Guatemala.

Según se explica de forma oficial fue producido a todo color mediante impresión offset digital, con tinta de seguridad sobre papel Winter engomado, por el Taller Nacional de Grabados en Acero.

El tiraje es reducido, de momento fueron lanzadas 4 mil unidades. El propósito de esto es honrar su memoria y preservar la identidad cultural del país.

Precios de los elementos de Correos

El precio del sello tiene un valor de Q30

El sobre tiene un costo de Q10

La tarjeta postal cuesta Q10

Acerca de la Filatelia

Es el arte que trata del conocimiento de los sellos de Correos, tiene que ver con todo aquello que se relaciona con la afición a coleccionar sellos o cualquier otra clase de efectos postales, donde se clasifica e identifica cada pieza.

La palabra Filatelia viene del griego philos, que significa amante o amigo y teles, tributo o franquicia.

¿Cuándo podrás adquirir la emisión postal de Miguel Ángel Asturias?

Estará disponible a partir del 12 de noviembre de 2026 en la sala de ventas de Correos de Guatemala, ubicada en el segundo nivel del Palacio de Correos, ala norte, en la 7a. avenida 11-67, zona 1 de la ciudad de Guatemala.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 05:00 de la tarde y sábados, de 8:00 de la mañana a 01:00 de la tarde. También estarán en línea a través de www.correos.gob.gt.

MIRA:

Sello postal. (Foto: Correos de Guatemala)

Sobre con temática de Asturias. (Foto: Correos de Guatemala)