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Identifican a conductor que murió tras accidente en la ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
12 de noviembre de 2026, 11:25
El accidente de tránsito en ruta Interamericana le provocó la muerte a un hombre de 52 años. (Foto: CVB)

El accidente de tránsito en ruta Interamericana le provocó la muerte a un hombre de 52 años. (Foto: CVB)

Un hombre de 52 años falleció en un percance vial ocurrido en la ruta Interamericana.

EN CONTEXTO: Fatal accidente: conductor fallece tras percance vial en la Interamericana

Un motorista murió la mañana del pasado miércoles tras ser arrollado por un camión en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Se trata de Anastacio Ramon Mayorga, de 52 años, quien falleció por trauma craneoencefálico, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana. (Foto: CVB)
El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana. (Foto: CVB)

Hasta el momento se desconoce lo que provocó este accidente de tránsito en dicha carretera, la cual se vio afectada por varias horas por el cierre de carriles.

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones del caso.

El motorista fallecido fue identificado como: Anastacio Ramon Mayorga, de 52 años. (Foto: Redes sociales)
El motorista fallecido fue identificado como: Anastacio Ramon Mayorga, de 52 años. (Foto: Redes sociales)

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