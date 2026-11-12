Identifican a conductor que murió tras accidente en la ruta Interamericana

Un hombre de 52 años falleció en un percance vial ocurrido en la ruta Interamericana.
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Un motorista murió la mañana del pasado miércoles tras ser arrollado por un camión en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.
Se trata de Anastacio Ramon Mayorga, de 52 años, quien falleció por trauma craneoencefálico, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Hasta el momento se desconoce lo que provocó este accidente de tránsito en dicha carretera, la cual se vio afectada por varias horas por el cierre de carriles.
Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones del caso.