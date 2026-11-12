Así se desarrollará el "Festival de las flores" en Antigua Guatemala

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El fin de semana para celebrar el Festival de las Flores ya está aquí. Así se celebrará.

Los comercios de la Ciudad Colonial se vestirán de colores y pétalos en un evento imperdible para los amantes de la naturaleza y la diversidad en la flora.

Antigua se convertirá en un jardín gigante en esta décima edición: bajó el tema "Ciudad Floreciente".

Asi se luce el festival año con año. Foto: Oficial.

Detalles de la décima edición

1. De manera oficial se explicó que no se hará instalaciones en calles y plazas municipales, se hará el concurso de fachadas, balcones y bicicletas que lucirán sus mejores galas para concursar por la mejor. Los vecinos están invitados ha adornar sus puertas y fachadas para agregar más alegría al evento.

2. Paseo Antigua estará dedicado a "Guatemala, país de la eterna primavera", contando con áreas para tomarse fotos, activaciones icónicas del festival de La Antigua.

3. "Antigua Cerveza" estará dedicado a "El Principito", como homenaje a la primera edición, con música, talleres.

4. En Plaza Jocotenango habrá un tributo a "Alicia en el país de las maravillas" con conciertos y mercadito.

5. En Cervecería 14 hará un jardín floral con música y actitud de "Eterna primavera".

Locales se unen al festival. Foto: Oficial.

¿Cuándo se celebra el festival de las flores?

El evento se celebrará el 14 y 15 de noviembre de 2026. Es una experiencia donde vecinos, comerciantes y entusiastas de la naturaleza se unen en un evento inolvidable.

El tema de este año es "Ciudad floreciente" y conmemora una década de esta celebración que se transformó en una tradición.

El 100% de lo recaudado se destinará a la Fundación Margarita Tejada.

El evento contará con seguridad de la Policía Nacional Civil, con un plan de seguridad especial.

Además, la Municipalidad de Antigua Guatemala desplegará un operativo para guiar a los conductores sobre la ruta y parqueos disponibles para los visitantes.

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