Congreso defiende Ley de Cine y asegura que atraerá inversiones y generará empleo

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Autoridades señalan que desarrollar la industria cinematográfica atraer inversiones y generar nuevas oportunidades laborales.

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El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, defendió la aprobación de la Ley de Cine, al asegurar que los incentivos contemplados en la legislación contribuirán a atraer inversiones, generar empleos y promover el desarrollo de una industria cinematográfica.

Las declaraciones del legislador se producen después de que el Congreso aprobara la normativa, que ha generado cuestionamientos sobre sus beneficios y los recursos necesarios para su implementación.

Contreras sostuvo que la aprobación de esta legislación responde a una necesidad que, según explicó, lleva más de dos décadas sin resolverse y que ha limitado las posibilidades del país para aprovechar económicamente las producciones audiovisuales.

"Tiene 22 años de quererse aprobar una Ley de Cines", manifestó el presidente del Legislativo al justificar la decisión de los diputados.

El congresista consideró que Guatemala cuenta con condiciones para atraer producciones cinematográficas internacionales, pero señaló que la ausencia de una regulación específica ha impedido aprovechar plenamente las oportunidades económicas que ofrece esta actividad.

"Es un gremio que necesitaba que estuviera regulado. No puede ser que no podamos ganar plata con nuestro país para que hagan películas de cine en Guatemala por no estar legalmente organizado", expresó el funcionario.

La Ley de Cine busca impulsar el desarrollo de producciones audiovisuales y atraer inversiones al territorio guatemalteco. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, rechazó los cuestionamientos que han surgido contra la normativa y aseguró que su aprobación representa una oportunidad para desarrollar una actividad económica que considera poco aprovechada.

"Creo que están satanizando una ley que tiene beneficios para el país", afirmó Contreras.

Uno de los principales argumentos del presidente del Congreso para defender la legislación es la posibilidad de atraer empresas productoras que utilicen territorio guatemalteco para realizar proyectos cinematográficos.

De acuerdo con Contreras, la llegada de estas compañías permitiría generar oportunidades laborales no solo para actores y personal artístico, sino también para trabajadores vinculados con los servicios técnicos, logísticos y operativos que requieren las producciones.

El legislador también destacó el potencial de Guatemala como escenario para producciones internacionales y mencionó ejemplos de películas realizadas en sitios turísticos y culturales del país.

En ese contexto, hizo referencia a producciones filmadas en Tikal y Antigua Guatemala, al argumentar que el país no ha obtenido suficientes beneficios económicos de estas actividades.

Contreras comparó la situación de Guatemala con la de México, país que, según sostuvo, ha desarrollado una industria cinematográfica capaz de generar importantes ingresos.

Al ser consultado sobre la procedencia de los fondos, el diputado señaló que estos podrían generarse mediante las propias actividades de la industria cinematográfica y la llegada de inversiones.

"Pues se van a generar ellos mismos. Van a tener tal vez un capital semilla para que empiecen. Tienen que agenciarse de fondos y se hace cuando viene inversión", respondió.