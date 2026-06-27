Joven promesa del fútbol venezolano fallece en los terremotos

El jugador venezolano, de 18 años, era mediocampista de la Selección Sub-20 del país.
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La muerte de Yimvert Berroterán ha consternado al mundo tras haber sido una de las 920 víctimas que murieron por los sismos registrados en Venezuela.
El jugador era una promesa del fútbol, con su trayectoria habría demostrado su talento y pasión por el deporte.
Su cuerpo fue hallado en Los Corales, localidad ubicada en el estado La Guaira, lugar en que se ha registrado mayor destrucción por los sismos; luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado miércoles 24 de junio.
Berroterán se consolidó como titular de la selección Vinotinto Sub-17 y jugaba para la Universidad Central FC (UCV FC) en donde dejó una huella imborrable por su desempeño deportivo. Actualmente jugaba en la Sub-20.
Hoy sus amigos, familiares y equipo deportivo lo recuerda y conmemoran su vida.