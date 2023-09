La publicación de Kamala Harris sobre Bernardo Arévalo

-

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una publicación sobre la conversación con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, publicó en redes sociales una fotografía del momento en que conversó, telefónicamente, con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.

En la publicación, Harris asegura que el viernes 1 de septiembre sostuvo una comunicación con Arévalo, donde compartieron la visión de su país hacia Guatemala en distintos ámbitos.

Además, auguró buenas relaciones para abordar juntos las causas de la migración, así como la promoción de oportunidades económicas que fortalezcan el Estado de derecho Guatemala.

"Ayer hablé con Arévalo, el presidente electo de Guatemala para discutir su visión para Guatemala y nuestra asociación. Espero trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la migración, incluso promoviendo las oportunidades económicas y fortaleciendo el estado de derecho en Guatemala", escribió Harris.

Yesterday I spoke to President-elect Arévalo of Guatemala to discuss his vision for Guatemala and our partnership.



I look forward to working together to address the root causes of migration, including by promoting economic opportunity and strengthening rule of law in Guatemala. pic.twitter.com/FY8XxkU81r — Vice President Kamala Harris (@VP) September 2, 2023

La plática se dio en un contexto en el que Arévalo denunció un intento de intento de golpe de Estado, para no dejarlo tomar posesión. Dicha amenaza, según el mandatario electo, está encabezada por autoridades de justicia, como la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.