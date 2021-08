Tokio 2020: karateca iraní gana medalla de oro a pesar de haber sido noqueado

En la última pelea del debut del karate como disciplina de los Juegos Olímpicos, un momento de tensión se suscitó entre Tareg Hamedi y Sajad Ganjzadeh, cuando el competidor iraní fue noqueado de una patada.

Ante lo ocurrido, los jueces decidieron castigar al atleta saudí Tareg Hamedi por una patada alta que impactó en el cuello de Ganjzadeh, quien permaneció inmóvil varios minutos hasta que fue retirado en camilla del tatami del estadio Nippon Budōkan.

This is how the Men’s Kumite +75kg Gold Medal bout ended. A spectacular KO. However, the winner, Sajad Ganjzadeh, is the bloke who nearly lost his head..



Can’t understand how this is a DQ in a combat sport ‍♂️#olympics #bbcolympics pic.twitter.com/uaTipLmhOm — Ryan Evans (@RyanEvans87) August 7, 2021

Hamedi estaba ganando 4-1 antes de que su golpe fuera sancionado, los médicos reaccionaron rápidamente para acercarse a Sajad Ganjzadeh, y le colocaron una máscara de oxígeno antes de que los jueces le comuniquen la decisión al árbitro del combate.

Luego de la descalificación de Hamedi, por una acción peligrosa para la integridad de su rival, lo que no está permitido bajo las reglas olímpicas de karate, los atletas regresaron para la ceremonia de entrega de medallas. Tanto él como Ganjzadeh mostraron mucha grandeza deportiva al subir al podio para recibir sus premios: se abrazaron y posaron juntos para una fotografía.

“Estoy feliz por la medalla de oro, pero estoy triste por tener que ganarla así”, dijo el peleador iraní en una conferencia de prensa posterior a su consagración. Este oro olímpico se añade a sus cuatro títulos de campeón del mundo (tres por equipos).