Las reacciones de Roberto Arzú y Neto Bran tras sanción del TSE

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara que Roberto Arzú y Neto Bran no podrán participar como candidatos en las próximas elecciones, los dos aludidos han externado sus puntos de vista.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió la no inscripción de postulación a un cargo de elección popular para la contienda 2023, al empresario Roberto Arzú, del partido Podemos y al alcalde de Mixco, Neto Bran.

Según el TSE, el señor Arzú realizó propaganda ilegal en sus cuentas de redes sociales Twitter y Facebook, mientras que a Bran se le señala de promocionarse en su podcast que se transmite en Facebook, Youtube, Spotify y TikTok.

Ante ello, Bran se pronunció en un video compartido en sus redes sociales indicando que peleará legalmente para revertir la decisión del TSE. El actual alcalde de Mixco argumentó que su podcast es un espacio de entrevistas de temas varios con diferentes personalidades del país y no con fines políticos. Según el jefe edil, su intención es presentar en su programa a guatemaltecos que puedan inspirar con sus historias de vida.

"Yo nunca he incurrido en propaganda anticipada ni ilegal, el podcast de Neto Bran no es político, es un podcast para llevar historias de personas que con su vida han podido hacer cambios en beneficio de Guatemala, he invitado personajes de la farándula, artistas, escritores y muchas personas que pueden inspirar", indicó Bran.

Por otro lado, Arzú ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió en contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei acusándolo de corrupción. Según Arzú, el país vive en una tiranía y dictadura que se evidencia en el incremento en la pobreza, desnutrición y una mala red de infraestructura.

Arzú está convencido de que Giammattei es el culpable de su no inscripción y sostiene que ha recibido amenazas, una de ellas era dejarlo fuera de la contienda electoral del 2023. "Estoy listo para le guerra", advirtió el empresario.