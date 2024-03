¡Tras 20 años de carrera! Reconocido locutor guatemalteco se despide de la radio

-

El reconocido locutor se despidió de la radio mediante una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, expresó su deseo por volver a cabina pronto.

"Solo vengo por acá a comentarles que tras 20 años consecutivos de carrera en diferentes medios de comunicación (...) ayer sin un verdadero motivo más que «por reestructuración de la empresa», me despidieron recién empezando mi turno".

Así dio la noticia de su salida de la radio, el reconocido locutor Ángel Rodríguez, quien actualmente formaba parte de la estación Kiss FM 97.9, en horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.

Rodríguez, quien también formó parte de YosiSideral 90.1, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales, quienes reaccionaron con emotivos comentarios despidiéndose de él y agradeciendo por la programación durante varios años.

Ángel Rodríguez era parte de la estación Kiss FM. (Foto: KissFM/Facebook)

"Desde ya se extraña tu programa", "Nos sorprendió la noticia", "Lamento mucho lo que sucedió, quedé impactada", "En serio me sorprende Angeliyo era mi horario preferido para sintonizar la Kiss", "El mejor turno de Kiss por muuucho", escribieron usuarios.

Ángel dedicó un mensaje a quienes durante años lo escucharon a través de la radio, pero además reveló que esperaba volver pronto a los micrófonos.

"Estoy sumamente agradecido a quienes se tomaron el tiempo de escucharme en mi turno durante tantos años y ante todo por el cariño tan bonito que siempre me hacían saber. Espero poder regresar pronto a los micrófonos y continuar en lo único que me da vida y me llena como ser humano", agregó.

Finalmente, el guatemalteco expresó que más adelante contará mediante un video lo sucedido; sin embargo, confesó que por ahora no se siente bien para hacerlo.