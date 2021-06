El regaño de la UEFA por los gestos de Cristiano y Pogba

El gesto de CR7, quien rechazó dos botellas de una bebida gaseosa e invitó a todos a tomar agua, provocó que las acciones de la empresa se desplomaran en la bolsa y perdieran 4 mil millones de dólares.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) se pronunció por los gestos del portugués Cristiano Ronaldo y el francés Paul Pogba, quienes retiraron botellas de patrocinadores durante las conferencias de prensa.

"La UEFA ha recordado a los equipos participantes que las asociaciones son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en Europa, incluidos los jóvenes y las mujeres", aseguró el director ejecutivo de la UEFA, Martin Kallen.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

El diario mexicano Milenio señala que el gesto del portugués, quien rechazó dos botellas de una bebida gaseosa e invitó a todos a tomar agua, provocó que las acciones de la empresa se desplomaran en la bolsa y perdieran 4 mil millones de dólares.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Pogba escondió una botella de cerveza presuntamente porque va contra su religión.

El entrenador de la selección de Rusia, Stanislav Chercherov, hizo lo contrario que Cristiano y Pogba al abrir una botella de agua gaseosa y darle un trago durante una conferencia de prensa.