Postuladora MP: presentan amparo ante la CC en contra de aspirantes

Una nueva acción de amparo fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación para la integración de la nomina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Esta acción fue presentada por el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien reclama la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

En este sentido, expresa que dentro de los requisitos legales se establece el haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Con ello, agrega que estos requisitos no deben de ser omitidos, por lo que deja entrever la participación de jueces en el proceso de postulación en curso.

Aspirantes

El pasado jueves 5 de marzo, la Comisión de Postulación en pleno decidió la reincorporación de un postulante que había sido excluido temporalmente por no cumplir los requisitos legales y exigidos en la convocatoria. Con esto suman 48 aspirantes en el proceso de postulación para Fiscal General.

De esta cuenta, luego de haber evacuado la audiencia respectiva de presentación de pruebas de descargo, la aspirante Sully Claudet Merlos Moya, fue reincorporada a la lista de postulantes que continúan en el proceso de postulación para Fiscal General y Jefe del MP:

En tanto que, confirmó la exclusión, por incumplimiento en los requisitos legales y exigidos en la convocatoria a 10 aspirantes siendo éstos: