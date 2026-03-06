¿Hacia qué lado de la balanza se inclinarán los votos en la "nueva" CC?

-

Según analistas, la balanza está pareja en la "nueva" CC: dos votos para un lado y dos votos para el otro, pero uno, que es clave, está por ver hacia qué lado se inclina.

Durante la madrugada de este viernes 6 de marzo, tras una jornada de más de 18 horas de discusión y pleitos, el Congreso de la República designó a Roberto Molina Barreto como magistrado titular y Luis Alfono Rosales Marroquín, como magistrado suplente, ambos de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Estos, lograron su reelección y analistas consultados por Soy502 sostienen que con esta elección el país perdió la oportunidad de la renovación de cuadros que pudiera darle nuevos aires a la justicia constitucional.

Y, aunque aún esta pendiente el nombramiento del Ejecutivo, esta designación, según las fuentes consultadas, lo único que logrará es dividir las fuerzas políticas a lo interno de la nueva Corte, lo que representaría un alivio a los intereses de quienes reclaman, en última instancia la aplicación de justicia.

Un voto para definir

El consultor independiente Renzo Rosal, cree que, de momento, lo que se ve es una clara inclinación, primero por la continuidad, lo que significa el mismo comportamiento que ha tenido la actual CC en términos de un sesgo en sus resoluciones, lo que deja en evidencia muchos vacíos que crean un control institucional y que la correlación de fuerzas les es positiva.

Agrega que ello es un punto a favor de los interesados en mantener la captura de las instituciones del Estado que, pese a que aún ésta pendiente la designación del Ejecutivo, está, al final podría alinearse con los nombramientos que hizo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Dijo que "habría que ver, lo que va a pasar" con los ungidos por la Universidad de San Carlos (Usac), pues al parecer responde a la agenda del rector de esta casa de estudios, por lo que esta Corte podría quedar en dos votos favorables a la continuidad, dos con una agenda diferente, más democrática y uno un poco más volátil. Este último se refiere a los representantes de la Usac.

El Presidente Bernardo Arévalo es el único que aún no ha designado magistrado titular y suplente para la CC. (Foto: Guatemala Visible)

La directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, comparte lo expresado por Rosal, pues considera que en la nueva Corte la correlación de fuerzas podría "halar", en una situación similar a la expresa con anterioridad, con la diferencia de que, aunque no se conoce como podría ser el actuar de quien fue electa magistrada titular de la Usac, esta podría tener una inclinación a lo más democrático, pues Julia Rivera, en su papel de juez ha expresado cierta afinidad con el grupo de jueces por la integridad.

Mala calificación

Por su parte, el director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, insiste que con lo actuado en la CSJ y el Congreso de la República se "perdió la oportunidad de una renovación de un cambio que oxigenará el sistema legal del país", sobre todo por las designaciones de la misma gente que ha estado allí, "lo que se lee es que no hay en el horizonte un cambio para fortalecer el Estado de Derecho".

Afirmó que lo cierto es que se seguirá utilizando la ley como un instrumento de guerra política, persecución, lo que limita las posibilidades de crecer, fortalecer su desarrollo porque va a seguir siendo mal calificado en los índices de democracia y Estado de Derecho.

Dijo que ya es conocida la orientación de las dos últimas designaciones, lo que permitirá mantener "ese estatus quo" que existe al día de hoy.

Señaló que el nombramiento del Ejecutivo podría volcar la balanza tres a dos, proclive a oxigenar la Corte o bien para seguir en la misma situación, por lo que cree que es decisiva la designación de la presidencia, por lo que el mandatario deberá hacer una nueva valoración, la cual tendrá que variar con relación a la preferencia que a lo interno se venía marcando.

Faltó una candidatura alternativa

Al ser consultada con respecto a la integración de la nueva CC, la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Raquel Zelaya, dijo que ve muy frágil la designación de la Usac, sobre todo por las condiciones en la que se conformó el Consejo Superior Universitario (CSU), por lo que afirma que sigue siendo un tema pendiente por la serie de impugnaciones que surgieron alrededor de ello.

Aseveró que la preocupación de lo sucedido en el Congreso de la República surge a raíz de que no hubo una tercera opción, un tercer nombre que hubiese logrado un mayor consenso, por lo que señala que fue una designación muy complicada y penosa que no permitió una candidatura alternativa.

Añade que, al margen de calificar personas, lo que es preciso en la integración de la nueva Corte son los aires de cambio, sobre todo porque en el país el 70 por ciento de la población es joven con menos de 30 años.