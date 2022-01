Covid-19: este es el protocolo para ingresar al concierto de Bad Bunny en Guatemala

Además de comprar tu boleto, hay algunos requisitos que debes de conocer para acudir al concierto de Bad Bunny.

TE INTERESA: Esto costarán los boletos para el concierto de Bad Bunny en Guatemala

Para acudir al concierto de Bad Bunny tendrás que cumplir con varios requisitos, uno de ellos es contar con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19.

La empresa Asa Promotions publicó en su cuenta oficial de Instagram los términos y condiciones aplicables a la compra de boletos para asistir al concierto del reguetonero Bad Bunny.

Además de explicar que el valor del boleto no será reembolsable si la fecha del evento se cambia o que si el concierto es cancelado, se exige contar con esquema completo de vacunación.

"Al evento solo podrán ingresar personas con esquema de vacunación completo, vigente al momento del show, el cual deberán presentar impreso o digital", señalaron a través de un breve comunicado en sus redes.

Ese requisito también deberán cumplirlo "los menores de edad vacunados en Guatemala o en el extranjero. De no cumplir con este requisito no podrán ingresar al evento y el boleto no será reembolsable".

COMPRA DE BOLETOS:

El concierto de la gira "World Hottest Tour" se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en la Explanada Cardales de Cayalá y aquí puedes conocer el precio de las entradas.

Las entradas estarán a la venta el próximo 28 de febrero en la página de TodoTicket y la aplicación de Hugo APP.

También habrá una preventa en BAC Credomatic, donde se ofrecerán precios especiales, a partir del 21 de febrero.