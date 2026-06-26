¡Ley de Puertos! AmCham destaca beneficios en inversión si la iniciativa se aprueba

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AmCham resalta la Ley de Puertos ayudará al fortalecimiento de la competitividad del país.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifestó que la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional es una reforma estratégica para fortalecer la competitividad del país.

La institución considera que un marco jurídico moderno permitirá mejorar la infraestructura portuaria, atraer inversiones de largo plazo y reducir los costos logísticos para el comercio exterior.

Por medio de un comunicado, la organización empresarial señaló que los puertos constituyen infraestructura crítica para el comercio internacional, las cadenas de suministro y la captación de inversión.

Insistió en que una legislación actualizada contribuiría a agilizar las operaciones y consolidar a Guatemala como un destino más competitivo en los mercados globales.

AmCham indicó que sigue de cerca el proceso de discusión de la iniciativa en el Congreso de la República y consideró importante que las enmiendas que puedan incorporarse durante el análisis conserven los objetivos fundamentales del proyecto de ley.

Comunicado: AmCham Guatemala considera clave la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional pic.twitter.com/bxYsBbcBJt — AmCham Guatemala (@AmChamGT) June 26, 2026

Entre estos objetivos mencionó el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Portuario Nacional y la generación de certeza jurídica para promover inversiones de largo plazo.

También señaló en el establecimiento de altos estándares de seguridad portuaria y una delimitación clara de competencias que permita una gestión eficiente y especializada.

La entidad sostuvo que las inversiones privadas en infraestructura portuaria demandan desembolsos significativos y con horizontes de recuperación prolongados.

Debido a esta situación resulta indispensable contar con reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos que incentiven la llegada de capital, tecnología y experiencia para desarrollar la infraestructura que requiere el país.

En ese contexto, AmCham destacó que figuras como el Usufructo Oneroso Portuario y los Contratos de Administración Portuaria pueden convertirse en herramientas para atraer inversión y conocimiento técnico especializado.

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Sin embargo, precisó que esto solo puede hacerse siempre que exista un marco legal que otorgue confianza tanto a inversionistas nacionales como internacionales.

Asimismo, afirmó que una legislación moderna también puede fortalecer la transparencia en el sistema portuario, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar los controles para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas.

AmCham señala que estos elementos favorecen la integración de Guatemala al comercio internacional.

Finalmente, la Cámara sostuvo que una Ley del Sistema Portuario Nacional que preserve estos principios generaría beneficios para el país, entre ellos una mayor competitividad logística, la reducción de tiempos y costos para el comercio exterior.

También el incremento de la inversión en infraestructura estratégica, la generación de empleo y mejores condiciones para aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno del nearshoring y del crecimiento del comercio internacional.