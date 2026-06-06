Trágico accidente: conductora fallece tras sufrir un percance vial en Mixco

La víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
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Un trágico accidente vial sucedió la tarde de este sábado 6 de junio, en la 33 calle cruce a la colonia Lo de Bran I, en la zona 6 de Mixco.
Por causas que se desconocen, una mujer que se conducía en un vehículo de dos ruedas sufrió un percance en el tránsito y quedó sobre la cinta asfáltica.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, pero constataron que la víctima murió por politraumatismo debido al fuerte impacto que sufrió.
La víctima aún no ha sido identificada, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes quienes han acordonado el área para realizar las diligencias de ley.
Esto podría afectar el tránsito en el sector. Se recomienda conducir con precaución.