Juez favorece a Roberto Villate por "falta de pruebas"

"Me quedé presente, no me fui a ningún país a ningún departamento. Me quedé porque confié en la justicia", dijo el exdiputado Roberto Villate luego de escuchar que fue beneficiado con la falta de mérito.

Villate enfrentó la audiencia de primera declaración y luego de meses de iniciada la diligencia, el juez Sexto de Primera Instancia Penal, Carlos Toledo, resolvió la falta de mérito. Argumentó que el Ministerio Público (MP) no comprobó que el exlegislador hubiera evitado la fiscalización, lo que ocurrió "fue que no tenía toda la documentación para demostrar el origen de los fondos".

La Fiscalía contra Delitos Electorales lo señaló de fiscalización electoral de fondos contemplado en artículo 407 L del Código Penal. Según el fiscal Rafael Curruchiche, Villate no entregó la información relacionada al financiamiento de unos 21 millones de quetzales (Q21,000,000) en la campaña de 2015 del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider). En ese momento era el secretario general del partido y su representante legal.

Villate no fue reelecto como diputado.

Lo que dijo el juez

De acuerdo con el juez, Carlos Toledo, el fallo no cierra de manera definitiva el proceso penal y fue la opción por la falta de indicios que demostraran que hubiera impedido la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El juez Toledo explicó durante la resolución: "Lo que se realizó fue que no existía la documentación de soporte que deberían tener los contadores para llevar a cabo la auditoria. Es decir que posiblemente habría existido algún tipo de delito en cuanto a que sí se recibieron fondos de manera anónima o no. Pero no se demuestra en este momento porque al señor se le ha sindicado por el delito de fiscalización electoral de fondos".

Continuó diciendo que habría sido importante tener de parte del TSE el informe de auditoria interna donde se haya establecido que Roberto Villate había impedido la fiscalización. Sin embargo, dentro de la documentación se aportaron los oficios que se le enviaron donde se solicitó la información y existen los oficios de respuesta.

Aunque las respuestas eran que no tenía los documentos de soporte del ingreso del dinero. El juez mencionó que no se tenía soporte respecto a la pauta publicitaria. El fiscal Rafael Curruchiche anunció que interpondrá un recurso de apelación para revetir este fallo.