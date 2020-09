El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, fue citado este martes 22 de septiembre a la Comisión de Finanzas del Congreso, para hablar sobre la recaudación fiscal del próximo año.

Advirtió que es necesario elevar la carga tributaria y sugirió que los diputados deberían “revisar y modificar” algunos impuestos en específico, como el del cemento y el del combustible.

No dio un estimado sobre la variación que debería haber en la tasa de estos impuestos. Descartó que esté en sus planes presentar una iniciativa de ley ni tampoco que esto fuera necesario para cumplir con las metas de recaudación de 2021.

Además de esto, señaló que es necesario combatir a las estructuras que venden facturas para estafar al fisco con la devolución del crédito fiscal.

Por su parte, en la presentación del Plan de Reactivación Económica, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, explicó que para este año se tenía proyectada la recaudación de 65.5 mil millones de quetzales, pero según las previsiones actuales es posible que tengan un déficit de Q7.7 mil millones.

Uno de los principales esfuerzos se concentra en desjudicializar casos financieros, lo cual podría representar un ingreso al fisco de 10 mil millones de quetzales.

Para llorar

Gran indignación ha causado en los vecinos de Quetzaltenango la noticia sobre una abuelita abandonada en la puerta de un asilo en horas de la madrugada de este martes.

Según reveló el medio La Voz de Xela, en la madrugada la fueron a dejar a la puerta del asilo Ancianas de Santa Luisa Marillac, sin ninguna explicación.

Investigación502

Hasta un 10 por ciento de viajeros que han ingresado al país por el Aeropuerto La Aurora no trae el resultado negativo de la prueba de PCR, para certificar que no están contagiados de Covid-19.

El Gobierno ha “recomendado” a las aerolíneas que no dejen abordar con destino a Guatemala a pasajeros sin su prueba negativa.

Economía

La Torre Manatí, que promete ser el edificio más alto de Guatemala e incluso de aquí hasta Costa Rica, cumplió otro proceso para iniciar su construcción.

Deportes

Finalmente, el delantero Luis Suárez logró su desvinculación del FC Barcelona y todo apunta a que reforzará al Atlético de Madrid, equipo que ya había hecho espacio al ceder a Álvaro Morata a la Juventus. El Barça también dejó libre a Nelson Semedo y con ello se prevé que los culés puedan hacer una o dos contrataciones de peso.

#TrámitesGT

El Ministerio de Desarrollo Social ya concluyó con la segunda entrega del Bono Familia. Pero no a todos les ha llegado. Si eres de los beneficiarios y no lo has recibido, puede ser por una poderosa razón.

#FraseDelDía

“ Debo reconocer que soy un paciente de alto riesgo, por haber sido fumador crónico, la hipertensión, cardiopatía, no soy una persona muy delgadita, sin embargo, Dios me quiere, me está dejando luchar contra la enfermedad ” Alejandro Giammattei , presidente de Guatemala

#FotoDelDía

En Chiquimula hay una réplica de la Torre del Reformador (que a su vez es una copia de la Torre Eiffel de París)

Video de impacto

Un video muestra el momento en que elementos de las fuerzas de seguridad entran a un domicilio para capturar a 10 presuntos sicarios, integrantes del cártel de Sinaloa. Los hechos ocurrieron en la colonia La Condesa, donde los presuntos delincuentes intentaron esconderse.

De cumpleaños

Hoy se celebra un aniversario de la primera emisión de “Alf”, el extraterrestre que divirtió a millones durante los ochenta. Y para recordarlo, aquí tienes diez datos sobre esta comedia que no conocías.