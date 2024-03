¡Revés para Nery Ramos! Fracasan acuerdos para sesión del Congreso

-

No se aprobó la agenda para la sesión plenaria, pero sí hubo fuertes críticas para el presidente del Congreso en la reunión semanal de jefes de bloque.

No han pasado dos meses desde que Nery Ramos asumió la presidencia del Congreso y este lunes 11 de marzo sufrió su primer revés en la Instancia de Jefes de Bloque, ya que no logró conseguir acuerdos para la próxima sesión plenaria.

La Junta Directiva encabezada por él presentó un proyecto de agenda para la reunión que se llevaría a cabo el martes 12, pero al momento de someterla a votación no logró el respaldo necesario.

La quinta secretaria, Sonia Gutiérrez, leyó la propuesta de orden del día. Esta incluía la primera lectura de una iniciativa que modificaría la Ley del Deporte, con la cual se busca levantar la sanción que el Comité Olímpico Internacional (COI) impuso a atletas guatemaltecos.

También se pretendía dar vida a la ley de fomento y fortalecimiento del sistema de lectoescritura braille.

Empero, al no lograr la aprobación de la agenda, se decidió no convocar a los diputados a la sesión plenaria. De tal cuenta, los mencionados temas no avanzarán; tampoco lo harán varias iniciativas que pasarían a una comisión para su análisis.

Debido a la falta de consensos, no habrá sesión plenaria este martes. (Foto: Congreso)

¿Alianza en riesgo?

Un aspecto que destacó en la reunión de los jefes y subjefes de bloque fueron los señalamientos contra Ramos por la creación de la comisión y ahora mesa técnica que analiza la ley de competencia.

Incluso, Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), expresó el desacuerdo de su bancada por la implementación de esa instancia y coincidió con Allan Rodríguez, de Vamos, con que lejos de contribuir a que se avance con el tema, se está retrasando la creación de la norma.

El expresidente del Legislativo también hizo ver que lo ocurrido en la junta de este lunes, al no lograrse acuerdos, solo es una muestra del debilitamiento de la alianza que llevó a Ramos a dirigir ese organismo.

Por su parte, Elmer Palencia, de Valor, destacó que esta sería la primera vez en la historia en que no se convoca a una sesión plenaria, por la falta de consensos en una agenda.