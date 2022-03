Ricardo Arjona cancela conciertos tras dar positivo a Covid-19

El cantautor guatemalteco informó que dio positivo a Covid-19, esto en medio de su gira "Blanco y Negro" que actualmente realiza por Europa.

"Lamentando inmensamente lo que está pasando, Ricardo Arjona salió positivo de COVID. No podremos hacer los conciertos de Murcia y Alicante por restricciones de protocolo. Esperamos estar listos lo antes posible para continuar con la gira Europea. Agradecemos su comprensión", se lee en un video donde explica lo ocurrido.

"En el concierto de Londres comencé a sentir una afección en las cuerdas vocales, pudimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes, salieron negativas, en el concierto de ayer de Valencia pasó lo mismo, estuvo más feroz el asunto de las cuerdas, las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy salí positivo de Covid, tengo que estar en aislamiento, esperemos que no sea por mucho tiempo, yo me siento bien, me afectó mucho más esta parte", explicó.

Acerca de su situación dijo: "Soy el primero en lamentar esto porque estoy recibiendo tanto afecto de este país y de la gira europea, que lo único que deseo es regresar lo antes posible, ¡Yo me siento bien!

MIRA EL VIDEO: