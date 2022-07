"El pequeño Estado de América Central": el segundo mensaje de Rusia a Guatemala

La visita de Giammattei a Ucrania no gustó nada a Rusia y la Embajada de ese país acreditada en Guatemala envió un segundo mensaje.

La Embajada de Rusia en Guatemala emitió un nuevo mensaje respecto de la visita que el presidente Alejandro Giammattei realizó el lunes 18 de julio a Ucrania, donde atendió una invitación del mandatario de ese país Volodímir Zelenski y solidarizó con aquella nación, al mismo tiempo que rechazó la invasión rusa.

En el mensaje, la embajada rusa se refiere a Guatemala como un "pequeño estado de América Central" y asegura que era obvio que Ucrania tenía interés de recibir algún tipo de apoyo político internacional. Además, aseguran que con ello, Giammattei "cumplió" con la agenda establecida con Estados Unidos.

"Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al Presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el "daño a la democracia guatemalteca" hecho por él. Reiteramos: no son nuestras valoraciones", explicó la Embajada rusa en el comunicado.

Valoran relaciones

Sin embargo, en la comunicación, Rusia expresa que valora la relación de amistad con Guatemala y que esperan que esta no se vea afectada por influencias externas.

"Consideramos a Guatemala como un socio prometedor en América Central con quien tenemos intereses comunes. Valoramos estas relaciones. No quisiéramos que sufran daños graves debido a una influencia destructiva desde el exterior", añadieron.

Sin embargo, añaden que eso no contribuye con lo expresado por Giammattei el lunes en Ucrania.

La visita de Giammattei responde a una invitación de Zelenski formulada en junio.

Durante la visita, los gobernantes acordaron suprimir la visa obligatoria a los guatemaltecos, así como establecer diálogo comercial a proyectos concretos sin intermediarios.