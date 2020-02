Comentarista de Fox Sports pidió respeto para Comunicaciones

Tras escuchar las declaraciones entre Miguel Herrera, técnico del América y de su colega Mauricio Tapia de Comunicaciones, el comentarista de Fox Sports, Daniel Brailovsky, pidió respeto para los albos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, que se disputará en el estadio Azteca este miércoles.

En la conferencia de prensa, "El Piojo" Herrera le dijo a Tapia "que no diga tarugadas" tras la afirmación del entrenador crema que aseguró que fue una "jugada inteligente" la del técnico mexicano al hablar del arbitraje para que no se analizara lo sucedido dentro del campo.

Ya en la mesa, los analistas del programa "Fox Sports Radio": André Marin, el ruso Brailovsky, Fernándo Quirarte y Alberto Lati, hablaron un poco sobre la obligación del América de ganar el partido y a no tener problemas al enfrentar al cuadro guatemalteco.

"No debería de tener problemas el América para avanzar, dijo Marín a lo que Brailovsky respondió: "¿Como no? El rival también juega, hay que respetar al rival. Tenés once tipos enfrente, ellos quieren ganar también, hay que jugar el partido como si fuera la final del mundo", explicó.

"QUE NO DIGA TARUGADAS, LA PRIMERA PATADA QUE RECIBE IBARGÜEN ES DE ROJA Y POR POCO LO FRACTURAN, ESA ES UNA JUGADA DE MALA INTENCIÓN" #FSRadioMX Miguel Herrera respondió a las declaraciones de Mauricio Tapia, técnico del Comunicaciones pic.twitter.com/NwPEYK9jFF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 25, 2020

A la discusión también se unió Fernando Quirarte, quien acuerpó a Marín e insistió que el América no debería de tener problemas para ganar el partido. "No debería, pero se puede complicar, sí el América no hace lo que debería de hacer en casa", refirió Quirarte.

Cabe destacar que Daniel Brailovsky es un exjugador argentino que fue figura en el América y en ocasiones es ferviente defensor de las Águilas. Sin embargo, en este caso pidió respeto para Comunicaciones y sus jugadores recalcando que en 90 minutos de fútbol cualquier cosa puede pasar.