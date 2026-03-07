Imágenes posteriores al ataque armado contra joven en zona 16 (video)

Hombres desconocidos dispararon repetidamente contra un joven.
EN CONTEXTO: ¡Impactantes imágenes! Así fue el ataque armado contra joven en zona 16 (video)
Vecinos de colonia Vista Hermosa 4, ubicada en la zona 16, fueron sorprendidos por el sonido de los disparos de un ataque armado durante la tarde del viernes 6 de marzo.
Hombres desconocidos descendieron de una moto para atacar a un joven que permanecía sentado sobre una banqueta. De acuerdo con información preliminar, la víctima trabajaba en una construcción cercana.
Las imágenes posteriores al crimen, muestran a las autoridades ya en el área, mientras el cuerpo de la víctima está sobre la calle.
Autoridades se encuentran investigando el crimen, que cobró la vida de este hombre en plena vía pública.