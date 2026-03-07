Velan a madre e hijo que murieron tras accidente de bus en Amatitlán

-

Familiares y vecinos se han acercado para despedir a las víctimas mortales del accidente en donde volcó un bus del transporte colectivo.

EN CONTEXTO: Los tres fallecidos y más de 50 heridos tras el accidente en el que volcó un bus

Este viernes 6 de marzo son velados los restos de una madre y su hijo de 7 años, quienes fallecieron tras un accidente de tránsito donde volcó un bus colectivo, en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.

Personal de una funeraria de ese municipio trasladó ambos cuerpos hacia la aldea El Pepinal, lugar donde familiares, amigos y vecinos se han acercado para despedir estas víctimas mortales del trágico percance vial.

Familiares ingresan con uno de los ataúdes a la vivienda. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Varios niños y familiares lloraban al momento en que ingresaban los cuerpos sin vida de Héctor Andres Morales Ovando y su progenitora Leily Ovando a una de las habitaciones de la vivienda en horas de esta tarde.

Una de las familiares comentó a Soy502 que el pasado jueves, ambos junto a la hermana de Héctor Andrés abordaron el bus para ir a visitar a su abuela cuando ocurrió el accidente.

Familiares colocaron una fotografía de Héctor Andres durante el velorio. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

El próximo domingo 8 de marzo, madre e hijo serán sepultados en el cementerio de la localidad.

Vecinos de la aldea comentaron que derivado al accidente, también falleció María Antonia Reyes, de 90 años, quien iba en el bus.

Familiares y vecinos se despiden la madre y su hijo que fueron víctimas mortales del accidente. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Suspenden clases

Este viernes se suspendieron las clases en la escuela de la aldea, debido a la tragedia del accidente en donde varios niños y adolescentes resultaron heridos.

Más de 20 estudiantes iban a bordo del bus colectivo que sufrió el accidente tras una posible falla mecánica, por lo que habían sido trasladados distintos centros asistenciales para recibir atención médica.