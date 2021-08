Sandoval hace nuevas revelaciones y PGN no apoya su restitución

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia para discutir la solicitud de restituir a Juan Francisco Sandoval como fiscal y jefe de la FECI.

En la Corte Interamericana se conocen expedientes en contra del Estado de Guatemala por violaciones al debido proceso, tortura y ejecución extrajudicial de Tirso Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes, ambos privados de libertad. Se conocen como caso Valenzuela Ávila y caso Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala.

En ese contexto los abogados que representan a las víctimas solicitaron la petición para discutir medidas provisionales a favor de Juan Francisco Sandoval. La intención es que se le restituya como fiscal y como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a lo que se opone la Procuraduría General de la Nación (PGN).

También se solicita las medidas a favor de los fiscales B y C para evitar sus destituciones y prevenir que el caso de ejecuciones extrajudiciales y otros queden en la impunidad, se mencionó.

El contexto

Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, consideró que es grave la situación de Sandoval al haber sido despedido de manera arbitraria y existe grave riesgo que ocurra lo mismo con otros dos fiscales a quienes se identificó como B y C "que tienen a su cargo la investigación de ejecuciones extrajudiciales de Tirso Ávila y Humberto Fuentes", mencionó.

Recordó que las muertes de los dos reos ocurrieron dentro del "plan Gavilán" cometido entre 2005 y 2006. Funcionarios que fueron señalados de integrar cuerpos ilegales en esa época ahora ocupan cargos en el presente gobierno.

Hizo mención de Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación, y que para la época de los hechos era subdirector de Investigación Criminal. El presidente Alejandro Giammattei, era director director del Sistema Penitenciario.

"Existe por tanto un interés de autoridades estatales en obstruir la investigación", argumentó Alejandro Rodríguez.

Sandoval expone

Juan Francisco Sandoval expuso ante la Corte Interamericana que trabajó en la FECI durante los últimos seis años. "Se convirtió en el principal escollo para la consumación de un plan. Un plan que fue establecido y que determinaron acercamientos corruptos de coordinación para favorecer la impunidad", expresó.

Reiteró que su destitución ocurrió por haber objetado una orden de Consuelo Porras. "Consiste en la designación de una fiscal que tenía impedimento para actuar en los casos que instruyó la Fiscal General". Se trata de Cinthia Monterroso.

Aseguró que no desobedeció la directriz, lo que hizo fue pedir la reconsideración. "Si tan solo esa petición hubiese constituido falta grave, la resolución tendría que haber partido de un acto de la Junta de Disciplina, luego de haber agotado el procedimiento para la carrera fiscal, procedimiento que no fue agotado", expuso Sandoval.

El exjefe de la FECI dijo que Porras obstaculizó su trabajo y su destitución fue antecedida de hechos en los que también participó Giammattei.

Aquí puedes ver lo que dijo:

Juan Francisco Sandoval dice ante la Corte Interamericana (@CorteIDH) que la Fiscal Consuelo Porras realizó diversas acciones para obstaculizar su trabajo y, la misma, fue antecedida de acontecimientos que involucran al presidente #Giammattei. pic.twitter.com/guwdMUGe4n — Evelyn de León (@evelynndeleon) August 27, 2021

También hizo ver que Porras revisó su trabajo.

RECUERDA: Consuelo Porras llega a la sede de la FECI a revisar investigaciones

Partido de Giammattei pidió su separación

Sandoval hizo público que el partido político Vamos, con que ganó la presidencia Alejandro Giammattei, presentó una solicitud a la jefa del MP para apartarlo de investigaciones.

La agrupación Vamos expuso que Sandoval participó en la investigación de ejecuciones extrajudiciales, donde en su momento fue investigado el mandatario y por ello pidió su separación.

“ Indicando que por ese motivo podía existir enemistad grave. Cuando mi actuación como fiscal en ese caso se materializo en conformidad con mis facultades legales y en ejercicio de una obligación impuesta por la ley ” Juan Francisco Sandoval , exjefe de la FECI

Juan Francisco Sandoval hizo público que el partido político Vamos, que llevó a la presidencia a #Giammattei, pidió a la fiscal general Consuelo Porras su separación de las investigaciones.



Aquí los detalles ⬇️: pic.twitter.com/Bw9ILkFhHF — Evelyn de León (@evelynndeleon) August 27, 2021

Donado podría ser investigado

El ahora PGN, Jorge Luis Donado, fue subdirector de Investigaciones del MP en el momento en que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales que se mencionan y según Sandoval, podría ser objeto de investigaciones por negligencia.

"Ha quedado establecido la desidia en la investigación del Ministerio Público en esos hechos, por lo que podría ser objeto de investigaciones en la causa", argumentó Sandoval ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sandoval dice que no le parece extraño que la PGN se haya querellado en denuncias planteadas en su contra por parte de la Fundación contra el Terrorismo.

Sandoval también dijo ante la Corte Interamericana que Jorge Luis Donado, ahora PGN. Era subdirector de investigaciones del MP en la época donde ocurrieron ejecuciones extrajudiciales y podría resultar investigado por la "desidia" del MP en ese proceso. pic.twitter.com/lzk8dNj4bv — Evelyn de León (@evelynndeleon) August 27, 2021

Donado respondió en la misma audiencia que su cargo fue de tipo administrativo y las investigaciones estaban a cargo de los fiscales.

Investigaciones al acecho

El exjefe de la FECI consideró que las investigaciones en esa unidad están en acecho. "Mi destitución provoca una situación de riesgo grave".

Mencionó que las pesquisas, después de su destitución, "quedaron a merced de las actitudes violatorias de derechos de la actual fiscal general de Guatemala".

Sandoval: "Las investigaciones quedaron a merced de las actitudes violatorias de derechos de la actual fiscal general de Guatemala". pic.twitter.com/0VBYbLsp5p — Evelyn de León (@evelynndeleon) August 27, 2021

PGN pide no aceptar medidas

De parte del Estado de Guatemala se pronunció ante la Corte Interamericana el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado. Hizo ver que pidió que la audiencia fuera reservada, pero la CIDH no lo aceptó.

También argumentó que esa instancia no tiene competencia para resolver la petición de medidas y que en Guatemala no se ha agotado el proceso administrativo y laboral y por ende no puede pronunciarse.

"No se le están vedando los derechos. Se está accionado en la vía constitucional y laboral", expresó Donado.

El Procurador General de GT,Jorge Luis Donado, pidió a la Comisión Interamericana que rechace la petición de restituir en su cargo a Juan Francisco Sandoval.



Donado aseguró en audiencia pública que no existe ningún peligro ni para Sandoval, ni para los fiscales B y C. pic.twitter.com/wyybkkeKqg — Evelyn de León (@evelynndeleon) August 27, 2021

Expuso: "¿Le va a ordenar al Ministerio Público, siendo un institución declarada autónoma que asuma actitud cuando un juez está pendiente de resolver?".

El procurador dijo que procede agotar los recursos internos.

Jorge Luis Donado criticó que se "generen deducciones de mala fe, pretendiendo generar un contexto inexistente".

Según el procurador, las exposiciones ante la instancia internacional se hicieron por apego o afecto con Sandoval.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará si acepta la solicitud de medidas provisionales a favor de Juan Francisco Sandoval y otros dos fiscales.