Señora Mixco asegura que fue estafada durante su preparación para "Señora Guatemala"

-

Natalí Melgar deseaba representar a su municipio en un importante evento de belleza; sin embargo, se llevó un trago amargo, al asegurar que fue estafada.

La reina de belleza publicó un comunicado en sus redes sociales donde afirma que entregaría la corona como Señora Mixco 2023 y no participaría en el certamen Señora Guatemala, luego de haberse sentido engañada por la organización, que le pidió una suma de dinero.

Foto: Oficial.

"Gracias infinitas a todos los mixqueños, familia, amigos y público general, por brindarme su apoyo desde y durante mi proceso para Mrs. Mixco 2023, además de mi coronación. Por medio de la presente les comunico mi decisión de no participar en el certamen de Señora Guatemala como 'Mrs. Mixco 2023', debido a las siguientes razones", se lee en un comunicado donde compartió la noticia.

Soy502 conversó con Natalí, quien compartió lo ocurrido:

"Todo empezó cuando vi un post para participar en Señora Mixco, me contacté con la directora y esa misma noche me llamó diciéndome que querían conocerme para saber si hacía obra social", inició.

"Suelo dar clases de inglés totalmente gratuitas a madres de familia, así que platicamos y me dijo que le gustaba mi perfil para coronarme como Señora Mixco y que, por la cantidad de Q20 mil, me iba a preparar, además de darme cosas esenciales para el concurso, como tratamientos y accesorios", afirmó.

"Al siguiente día, fui a reunirme con ella y quedamos en que le iba a dar un adelanto de Q10 mil para trabajar con ella. Me coronaron el 4 de julio. El acuerdo era que trabajaríamos todo julio y todo agosto para que llegara a Señora Guatemala ya preparada, con mejor pasarela y lista, incluso habíamos quedado en que me iba a ayudar a prepararme para el concurso de talentos, que al final tuve que hacer sola.

"Nos reunimos únicamente dos veces, en dos ocasiones me quedó mal con las cosas que me prometió. La última vez que nos reunimos quedamos en que ya no le iba a pagar más; solo nos íbamos a quedar con los Q14 mil que ya le había pagado y, por esto, nada más hizo un blanqueamiento dental, además de la realización de la coronación, que fue una cosa muy vergonzosa".

"Comenzaron a llamar de parte de la organización Señora Guatemala para pedirme 6 mil quetzales de inscripción, así que les dije 'saben qué, tomen los 6 mil quetzales del dinero que ya di para pagar mi inscripción', pero me dijeron que Kimberlin Osoy no iba a querer devolver el dinero y que tenía que pagar los 6 mil y me empezaron a llamar para decirme que tenía que hacer el pago".

El paquete que le ofreció por Q20 mil

Según Melgar, estos fue lo que le ofrecieron: difusión de su coronación, realización de obras sociales para darse a conocer, sesión fotográfica, apoyo de patrocinadores, sesiones de masajes, clases de manejo, coronación en un restaurante conocido, seis pares de zapatos, descuentos en ropa y clases de pasarela y etiqueta. Esto se llevaría a cabo antes de septiembre.

"El objetivo era que en septiembre la gente ya me conociera, me apoyara y me siguiera", dijo.

Acerca de lo ocurrido, expresó: "Comencé este camino para cumplir un sueño y ser portavoz de aquellos a quienes nos han dicho que no podemos llegar lejos. A pesar de todo el daño que esta situación causó en varios ámbitos de mi vida, tengo la convicción de seguir animando a otros a salir adelante y hoy me siento más fuerte que nunca".