"Aún no lo creo": El sentido homenaje a Octavio Ocaña tras un año de su muerte

A un año de su muerte, familiares y amigos recuerdan a Octavio Ocaña con emotivos mensajes.

Ya pasó un año desde que se dio a conocer la muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito" de Vecinos.

El actor perdió la vida luego de una persecución policiaca, que hasta la fecha continúa investigándose tras una serie de misteriosos detalles que han salido a luz.

Ante esto, familiares y amigos de "Benito" compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales para conmemorar un año de su partida.

Foto: Instagram

La hermana de Octavio, Bertha Ocaña, expresó que aún le duele su partida y que seguirá clamando por justicia.

"Aún no puedo creer que hoy se cumple 1 año de tu partida, aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí", escribió la joven.

View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa)

Por otra parte, la exnovia de Octavio, Nerea González, compartió algunas fotografías con el ahora occiso.

"Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así, aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible", expresó junto a un emotivo video.

View this post on Instagram A post shared by Nerea González (@nerea.gogo)

De la misma manera, Eduardo España, actor que interpreta a Germán en "Vecinos", recordó cuando recibió la trágica noticia.

"Hace un año sonó el teléfono varias veces en la madrugada, no entendía qué estaba pasando; de pronto, a través de un mensaje, nos enteramos de que inexplicablemente mataron a aquel chiquillo con el que compartimos momentos maravillosos", manifestó junto a dos fotografías.

La muerte del actor es un tema que continúa discutiéndose en redes sociales. Pese a que su familia no ha dejado de pedir justicia, las investigaciones policiales han avanzado, pero aún continúan en marcha.