Primero cenando y ahora navegando: así sorprendieron a Shakira y Lewis Hamilton

En los últimos días, se ha visto en dos ocasiones a la cantante Shakira con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

OTRAS NOTICIAS: Revista Rolling Stone destaca show de Ricardo Arjona en EEUU

Desde su llegada a Estados Unidos, Shakira ha vuelto a estar en medio del ojo público, ya que en los últimos días se dejó ver en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, donde compartió junto a Tom Cruise.

Shakira y Tom Cruise . (Foto: Europa Press)

Sin embargo, a pesar de las especulaciones que la podrían vincular con el actor, algunas imágenes y videos la muestran en un lujoso restaurante cenando con el famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 8, 2023

El video se ha vuelto viral y ya surgieron rumores sobre una posible relación entre la cantante y el piloto, cabe mencionar que lo mismo se especula con el actor Tom Cruise.

Lo más curioso es que Shakira fue captada por segunda vez junto a Lewis Hamilton y un grupo de amigos en Miami Beach.

Se dice que todos llegaron juntos al embarcadero para poder subir a la lancha que les esperaba.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

Lewis Hamilton, lucía una camiseta negra y pantalones de cuadros blancos y negros. El piloto ayudó a la cantante a subirse a bordo, además Hamilton saludó a Tonino, el hermano de Shakira que también se encontraba en el paseo.

(Foto: Getty Images)

Por otro lado, la cantante vestía con un look veraniego de color lavanda, donde se ve espectacular.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

De momento, Shakira no ha aclarado los rumores a los que se le relaciona tras los encuentros con el piloto de fórmula 1 y el actor.