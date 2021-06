El destructivo meteorito en Siberia por el cual se celebra el Día del Asteroide

Han pasado más de 110 años desde que se originó la catástrofe que dejó un campo totalmente devastado y desolado en Siberia.

La caída de un meteorito en 1908 provocó la destrucción de millones de árboles en Siberia. La explosión se registró aproximadamente a las 7:00 horas, en donde arrasó con toda el área rústica de esa localidad. Al momento de impactar en la Tierra destruyó 80 millones de dólares.

Tras la tragedia se le denominó como el "evento Tunguska".

Un meteorito de gran magnitud

De acuerdo con información de la NASA, el meteorito de gran magnitud ha sido el único registro que se ha tenido en la Tierra durante los tiempos modernos, considerándolo como uno de los meteoritos que ha causado mayor impacto.

La NASA también ha logrado identificar más 16 mil asteroides que están cercanos a la órbita de la Tierra. Entre las teorías más acertadas está que una roca espacial penetró la atmósfera terrestre, en donde alcanzó una temperatura de 24 mil grados celsius, la cual pudo haber sido de 37 metros de ancho.

Una investigación de National Geographic en Español, reveló Royal Astronomical Society asegura que el evento fue provocado por una roca de hierro de 200 metros de ancho.

Inspección en Siberia

Leonid Kulik, científico y experto en meteoritos, emprendió una investigación por primera vez en 1921, la cual no se concretó con éxito, cuando este llegó al sitio de la explosión no se pudo llevar a cabo la andanza pues el sitio no se encontraba en las mejores condiciones.

Y durante un segundo intento que fue llevado a cabo en 1927 no se encontró ningún cráter para poder tener más respuestas del evento.

"A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Vanavara (…) de repente, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkoul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego", relató una persona que pudo observar la detonación.

¿Cuándo se celebra el día de los asteroides?

Aunque este dato no es muy conocido al rededor del mundo está dictaminado por la Asamblea General de las Naciones Unidas la celebración del "Día Internacional del Asteroide".

Según la entidad, la resolución fue aprobada el 6 de diciembre de 2016.

"Declara el 30 de junio Día Internacional de los Asteroides, que se celebrará a nivel internacional cada año en el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia (Federación de Rusia), ocurrido el 30 de junio de 1908, para promover la sensibilización pública sobre los riesgos del impacto de asteroides".

