¿Qué significa OOMF y por qué se hace popular en Internet?

Aunque ya lleva un buen rato en la red, no todos han comprendido la referencia y algunos se preguntan de qué se trata esta abreviatura.

Los internautas buscan nuevos mecanismos para hablar de una manera en la que no todos comprendan sus mensajes.

Las abreviaturas de muchas frases se han convertido en la forma más utilizada para hacer referencias que solo pueda entender una tribu digital.

Uno de ellos es OOMF (One OF My Followers, uno de mis seguidores), que pese a resaltar en 2011, ha empezado a cobrar mayor uso en los últimos tiempos.

Sin embargo, la última letra de la palabra en tendencia, también puede referirse a "friends", es decir, "amigos" en español, con lo cual la frase se interpretaría "unos de mis amigos".

Viendo los videos de oomf en el concierto de Lorde sabiendo que no voy a ir. pic.twitter.com/KF55NcL5A9 — name cannot be blank (@IranJoseR) April 7, 2022

De manera que OOMF ayuda a mantener el anonimato de la persona a la que se hace referencia, dejando un velo de misterio e intriga entre los amigos y seguidores.

En Twitter se suele usar el hashtag #OOMF más en referencia a "seguidores", mientras que si se ve en Facebook es posible que se use para remitirse a algún amigo.

despertando en casa de oomf sin saber que hacer pic.twitter.com/BSnqw13RmP — zorra maleconera (@zorramaleconere) April 1, 2022

OOMF es un acrónimo que comenzó a ser muy popular en Twitter, donde los usuarios lo utilizan para poner en jaque a sus amigos, quienes no saben de manera directa a quién se están remitiendo las personas que emplean el término de moda.