Siguen bloqueos a favor de Lev Tahor, esto dice el Gobierno

-

Mientras siguen las manifestaciones en favor de la comunidad Lev Tahor, la PNG se prepara para las audiencias definitivas sobre el caso y el Ejecutivo aún no define si los expulsará del país.

Una nueva manifestación a favor de la secta ultraortodoxa Lev Tahor se realizó esta mañana de lunes 10 de marzo, mientras que la Procuraduría General de la Nación (PNG) informó que el miércoles 12 inician las audiencias definitivas relacionadas con la protección de menores de edad en esa comunidad.

"Es un esfuerzo que ha puesto a prueba todo el sistema de protección... es un caso que nos cuestiona como sociedad", dijo Julio Saavedra, procurador General de la Nación, quien aseguró que se están preparando para atender las audiencias definitivas de protección de los niños de la secta.

Según explicó durante "La Ronda" que se realizó esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura, están preparando las pruebas fundamentales que presentarán durante las audiencias.

Una de ellas, es un "peritaje cultural" donde se presentarán todas la pruebas relacionadas con la actividad religiosa y comportamiento de Lev Tahor.

También contarán con la opinión de Rick Alan Ross, a quien calificó como "un connotado experto internacional en sectas" y la opinión de un especialista en niñez y adolescencia.

¿Piensan expulsar a la secta?

Respecto a las manifestaciones en favor de la secta, el presidente Bernardo Arévalo aseguró: "Es difícil saber que es lo que motiva a las personas que están manifestando ahorita a favor de Lev Tahor, sabemos que, o no tienen información o no les importa lo que pasa y que hay algún otro tipo de motivación detrás, no la sabemos".

Agregó: "En todo caso, sabemos que no es el interés superior del niño, como lo dijo el Procurador... hay una convergencia nacional e internacional que radica en el interés superior del niño. Eso es lo que mueve al Gobierno... todos queremos asegurar que las instituciones protegen a estos menores ante los riesgos a los que están expuestos en este fenómeno a lo que llamamos secta".

El Presidente explicó que en este momento están tratando de establecer es la decisión, que está en las cortes, y que se mueve en defensa de ese interés superior que es la protección de los menores de edad.

Según el mandatario, en algunos casos se están iniciando las solicitudes de extradición o procesamiento judicial en sus países de origen de algunos adultos involucrados en la secta, pero dependerá de la resolución en las cortes.

Por su parte, Saavedra explicó que en Guatemala no existe un ordenamiento jurídico que establezca el tratamiento o expulsión de una secta, por lo que no se puede obligar a los jueces a tomar decisiones al respecto.

"Lejos de pensar en expulsar a toda persona que se identifique con un credo religioso, lo que tenemos que hacer es reenfocar y buscar cómo protegemos y se da una respuesta de protección a los niños y adolescentes. Expulsión por credo religioso no. No hay una ley de sectas y en Guatemala se garantiza la libertad de culto", subrayó.