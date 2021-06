Subastan un meme por 4 millones de dólares

La imagen de un perro de raza Shiba Inu, que ya es clásica en redes sociales, se subastó el viernes por unos 4 millones de dólares, convirtiéndolo en el meme más caro de la historia.

El comprador de uno de los memes más conocidos de internet fue el usuario @pleasrdao, quien presentó una puja de 1.696,9 criptomonedas Ethereum, que tienen un valor de 4 millones de dólares, según la página web de subastas Zora.

El NFT del meme fue puesto a la venta por Atsuko Sato, la dueña de Kabosu, el perro que aparece en la imagen.

La imagen de "Doge" fue comprada por 4 millones de dólares. (Foto: Oficial)

Para adquirirlo, hubo una batalla campal con el usuario @twodollahotdoge.

Sato posteó en 2010, en su blog personal, la imagen de su perro sin saber que se convertiría en toda una sensación cibernética.

"Tomé las fotos para actualizar mi blog", "Tomo muchas fotos todos los días, así que ese día no era nada fuera de lo normal", expresó en un comunicado.

De pronto la imagen comenzó circular en Tumblr y Reddit, y cuando un usuario de Reddit se refirió a la instantánea de Kabosu como "doge", se quedó con ese nombre y se creó el meme.

"Doge" viene de una serie de dibujos animados llamada "Homestar runner", de un capítulo de 2005, en el que el personaje central llama a otro de los personajes su "D-O-G-E".

"Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que, casualmente, había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía", aseguró Sato.