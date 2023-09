Suegro de mujer que demolió la casa tras ser desalojada rompe el silencio

-

El hombre que desalojó a su exnuera de su casa por estar construida en su terreno se pronunció tras demolición.

EN CONTEXTO: La historia detrás de la mujer que demolió su casa tras ser desalojada por su suegro

Una mujer tomó la drástica decisión de demoler su casa de tres niveles luego de que su suegro la desalojara, la destrucción del inmueble fue transmitida en vivo por un canal peruano.

El suegro de Yumiko Ramírez, Pablo Vega, habló a los medios luego de ver la casa en ruinas, afirmando que es la madre de sus nietos quien no trabaja y es una irresponsable.

"Están viendo toda la destrucción terrorista a través de las manos y la orden de mi nuera, esto es algo que no debemos tolerar ninguno de los peruanos a nivel nacional, este acto no se debe hacer jamás, este es un predio que le corresponde a mi hijo, que posteriormente puede pertenecer a mis nietos, porque para ellos es, si yo me voy de este mundo no me voy a llevar esto, por eso quiero aclarar que las cosas han sido producto de un proceso judicial de cuatro años. He estado luchando por mi predio para recuperarlo porque esa señora se dedicaba a traer a otra pareja acá con mis nietos y eso psicológicamente nos dañaba a mí, a mi esposa y a mis nietos, a toda mi familia. El día de hoy estoy celebrando porque ya gracias a Dios nos han hecho la entrega de este predio, ha sido derribado pero lo vamos a levantar, con trabajo y esfuerzo se hace todo, no hay nada imposible para el ser humano y lo vamos a hacer, no me voy a llevar este predio conmigo, va a quedar para mi hijo y para mis nietos", afirmó.

"Desde que empezó este problema con mi hijo, que rompieron relaciones sentimentales, ella me sacó orden de alejamiento, a pesar de que está viviendo en mi casa, me sacó orden y desde ese entonces no he podido relacionarme con mis nietos, pero luego hablé con mi nieto mayor, hablamos de este problema, que no se preocupe, solo es cuestión de regularización de documentos, en la cual yo soy el propietario, tengo que entregarle a mi hijo y mi hijo a la vez al hijo mayor, en eso hemos quedado y yo respeto esa propuesta yo respeto hasta ahorita, lo tengo que respetar y sostenerlo", dijo.

"Ella contrató matones para esto y puede hacer muchas cosas más, de una vez le digo que si hizo esto puede hacer muchas cosas más, la culpo de lo que a mi me pase, vamos a poner todo en debido orden y con el respeto de las leyes, mis nietos son mi sangre, yo dije, la señora sale pero mis nietos se quedan acá, esa era la cuestión, mis nietos no tienen por qué pagar los problemas, la secuelas entre los padres, porque los hijos son niños inocentes, que no tienen la culpa de los actos de los padres". dijo.

El caso

Según Yumiko, en 2013 se casó con Ricardo Vega y juntos construyeron una pequeña casa de palma, dentro del terreno de los suegros de ella, gracias a la ayuda de los padres de Yumiko, que vivían en el extranjero y a los aportes de ella, producto de su propio restaurante. Ambos lograron construir una casa de materiales sólidos, dividida en tres niveles.

El amor se acabó y Ricardo se fue a vivir con otra mujer, mundándose a otro lugar. Luego de esto, el suegro le dijo: "Ya que ya no tenemos nada que ver, quiero que te vayas de mi terreno". Y ella contestó: "Pero, por favor, si esta casa la construí con tu hijo, es mía". Al ver la negativa del padre de su exesposo, el caso fue a juicio, pero ella perdió.

De inmediato, el exsuegro y abuelo de sus hijos mandó a desalojar a Yumiko. Ella, indignada al no poder creer lo que vivía, consultó a sus abogados y preguntó: "¿Hay alguna posibilidad de poder llevarme mi casa?", a lo que ellos dijeron que sí, pues el suegro solo reclamaba el terreno. Ante esto, ella, por orgullo propio, mandó a derribar los tres pisos de su casa. "Espectacular decisión", dijo.

Exsuegro dice lo contrario

Según Vega la mujer nunca trabajó y es mentira que tenía un restaurante, pues solo había puesto un rótulo pero los supuestos comensales llegaban una vez, agregó que se trataba de una cantina a la que solo asistían hombres irresponsables.

