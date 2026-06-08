Alerta de socavamiento en la carretera al Atlántico

La Conred alertó del surgimiento de un socavamiento a la altura del kilómetro 38 de la ruta CA-9 que conduce al Atlántico.
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Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dieron a conocer que surgió un socavamiento a la altura del kilómetro 38 de la ruta al Atlántico en dirección de norte a sur.
En las imágenes se puede observar que cedió parte de la orilla de la carretera, a la altura del municipio San Antonio La Paz, ubicado en El Progreso.
Los personeros de la institución informaron que coordinan con otras entidades del sistema para las acciones de respuesta.
Por aparte, este día se registró otro socavamiento en el kilómetro 132.5 de la ruta nacional 17, ubicado en San Jerónimo, Baja Verapaz.