Surge video previo a la muerte de Mikaben en pleno concierto

Un nuevo video muestra momentos antes de la trágica y repentina muerte del cantante en pleno concierto.

La repentina muerte del cantante "Mikaben" ha consternado al mundo del entretenimiento, sobre todo tras viralizarse un video del momento en el que el famoso haitiano se desplomó en el escenario en donde ofrecía un concierto en París, Francia.

Ahora, una nueva grabación ha captado la atención, pues muestra momentos previos al incidente que sufrió Michael Benjamín, nombre real del fallecido cantante de 41 años.

La nueva grabación

En este audiovisual, se logra observar el entusiasmo con el que Mikaben interpretaba una canción y brindaba su gran espectáculo a los asistentes.

Además, realizó unos pases de baile, mientras sus fanáticos coreaban a todo pulmón el tema musical.

Según el usuario que difundió el video, este habría sido captado la noche del sábado 15 de octubre, a pocos minutos de la tragedia.