Temperaturas cálidas persisten para este lunes 9 de marzo

El frío se ha alejado y los días calurosos cada vez son más perceptibles en el territorio nacional.

El pronóstico del clima para este lunes 9 de marzo prevé un ambiente cálido en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente es fresco durante el amanecer del lunes con pocas nubes y cielos despejados en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se esperan temperaturas elevadas en el sur, oriente y norte del país alrededor del mediodía.

Para la ciudad de Guatemala se prevé una temperatura mínima de 12 centígrados, pero que se elevará hasta los 26 centígrados.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/v2s6VeBs0A — INSIVUMEH (@insivumehgt) March 8, 2026

Aunque en occidente se pueden presentar temperaturas bajas, sin descartar heladas.

Ante ello, se recomienda a la población mantenerse hidratada, usar crema o bloqueador para evitar quemaduras por el Sol y evitar periodos largos bajo los rayos ultravioleta.