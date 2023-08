Tensión por posible juramentación de hermanos Martinelli en el Parlacen

-

En Panamá hay tensión política por la posible juramentación de hermanos Martinelli en el Parlacen

A las 13:00 horas de este viernes 11 de agosto se tenía programada la juramentación como diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de los hermanos Martinelli, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto, quienes fueron detenidos en Guatemala y posteriormente fueron liberados en enero de 2023 por un caso de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht.

Sin embargo, la Comisión Jurídica suspendió la juramentación y se decidió proceder a discusión si se realiza dicho acto. Los 20 diputados representantes de Panamá ante el Parlacen decidirán si juramenta a los hermanos Martinelli Linares como diputados suplentes.

Según detalla el medio La Prensa, dicha juramentación no requiere de votos, pero sí el quórum. No obstante, los medios panameños reportan que no se la logrado la asistencia total de los congresistas.

En éste momento la Comisión jurídica de la delegación panameña del Parlacen, que preside Dorindo Cortés, se mantiene reunida para hacer un informe al pleno de los Diputados panameños sobre el caso de si juramentan o no a los hermanos Martinelli Linares. Todavía no hay quórum. pic.twitter.com/5dqkBzrVaw — Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) August 11, 2023

En Panamá se viven momentos de tensión, ya que hay incertidumbre por la resolución que dicte la comisión. Algunos afines a los hermanos como el exdiputado y presidente del Partido Alianza, José Muñoz se hizo presente a las instalaciones de la subsede del Parlacen para mostrar su apoyo para que los Martinelli sean juramentados.

Por otro lado, la posible juramentación de los hermanos Martinelli está generando polémica ya que esto les permitiría inmunidad ante procesos penales pendientes con la ley de su país.

Los Martinelli fueron capturados en Guatemala y se declararon culpables en diciembre de 2021 de las acusaciones de la fiscalía estadounidense, los dos hermanos fueron condenados en mayo de ese año a tres años de cárcel y a pagar una multa de 250 mil dólares por recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los que, según Estados Unidos, 19 millones de dólares transitaron por cuentas norteamericanas.

Sin embargo, por haber permanecido recluidos en prisión, fueron liberados en enero 2023 y con ello regresaron a Panamá donde buscan ser diputados suplentes del Parlacen.

En éste momento la Comisión jurídica de la delegación panameña del Parlacen, que preside Dorindo Cortés, se mantiene reunida para hacer un informe al pleno de los Diputados panameños sobre el caso de si juramentan o no a los hermanos Martinelli Linares. Todavía no hay quórum. pic.twitter.com/5dqkBzrVaw — Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) August 11, 2023

Condena al expresidente de Panamá

El pasado 18 de julio el expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien aspira a volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato (2009-2014), en una sentencia que el exgobernante apelará y que considera parte de un plan para inhabilitarlo, según informó AFP.

El tribunal "lo condena a la pena de 128 meses de prisión" y al pago de una multa de 19 millones de dólares, según la sentencia de 306 páginas que se dio a conocer.