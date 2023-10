¡En plena transmisión! Tiktoker guatemalteca sufre grave accidente (video)

-

La creadora de contenido en TikTok sufrió un fuerte accidente en motocicleta mientras transmitía en vivo.

Mientras realizaba una transmisión en vivo, mostrando la situación de bloqueos y manifestaciones en Cayalá, la tiktoker guatemalteca, Mishita Romero, sufrió un fuerte accidente de tránsito.

Recientemente, la creadora de contenido compartió un video del momento exacto en que ocurre el percance, cuando iba a bordo de una motocicleta. De un momento a otro, se escucha un fuerte ruido y el celular deja de enfocar hasta que alguien lo levanta.

"No puedo pararme, no puedo", se escucha decir a Mishita tras la fuerte colisión. En el video, la guatemalteca especificó que no podía pararse, por lo que un bombero llegó a revisarla.

Según lo revelado por la tiktoker, fue otra motocicleta la que pasó aventándolos, pero esta se dio a la fuga. Los segundos posteriores muestran a Mishita en una camilla dentro de una ambulancia.

"Solamente estaba informando a la gente de los bloqueos para que no salgan de sus casas si no es necesario. Para que no gasten gasolina y tengan precaución en las áreas tapadas", escribió la joven.

"Solamente estaba informando a la gente de los bloqueos para que no salgan de sus casas si no es necesario. Para que no gasten gasolina y tengan precaución en las áreas tapadas", escribió la joven.

En un video anterior, Mishita aparece acostada en una camilla desde el Hospital San Juan de Dios. En este menciona que "los tiraron" y que se encuentra bien, aunque con dolor de columna.

Tras la situación, varios de sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo. Muchos agradecieron a la joven por informar sobre los bloqueos en la ciudad, mientras que otros le pidieron tener cuidado al conducirse en motocicleta.

La guatemalteca es popular por su contenido sobre maquillaje y tips de moda, pero también por dar a conocer la situación del país en el contexto de la jornada de manifestaciones que ocurren actualmente.

En TikTok cuenta con más de 134 mil seguidores y sus videos acumulan miles de reproducciones y reacciones de internautas.