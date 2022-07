Tiktoker se salva de morir en emboscada a hijo de expresidente hondureño

El joven había sido invitado por Said Lobo para seguir la fiesta, pero optó por irse con su novia.

El tiktoker Luis Laboriel, fue una de las personas que compartió los últimos momentos de fiesta con los hijos del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en una discoteca.

Laboriel, quien es considerado como sobrino de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pero que en la realidad son primos en segundo grado, incluso publicó en sus historias de redes sociales la fiesta con Luis Lobo, hijo menor del expresidente que también estaba en el lugar.

El influencer contó a El Heraldo de Honduras los detalles previos a la masacre cuando disfrutaba con los hermanos Lobo y otras personas.

“Andaban los dos hermanos, dos muchachas, no las conocíamos y tres varones más, todo super relajado, un ambiente de fiesta, normal”, explicó Laboriel.

Destacó que en la fotografía que se tomó con Luis Lobo estuvieron conversando de continuar la fiesta en otro lado, tomando en cuenta que las discotecas las cierran pasadas las dos de la mañana.

“Me dijo, ‘sigámosla’, algo me dijo que no fuera, pero no le dije nada, seguimos conversando, yo andaba con mi novia y otros influencers, no pensé en moverme”, comentó.

Laboriel llora sobre el cuerpo de una de las víctimas de la masacre.

Ambiente ameno

En relación a Said Lobo, hijo del ex presidente Lobo Sosa, asesinado en el estacionamiento, dijo que lo vio super tranquilo, relajado, que estaban celebrando algo con sus acompañantes.

Además, resaltó que el ataque parecía estar planificado con exactitud y premeditación por la forma en que se ejecutó.

#RCVNoticias



"LOCO ME ACABAN DE JODER"



El jóven Luis Laboriel fue captado ensangrentado, confrontando a los policías en la escena del crimen. pic.twitter.com/gtQoOtSFU5 — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) July 14, 2022

Laboriel, quien se pudo ver en unos videos cerca de la escena y con la camisa ensangrentada por haber abrazado a sus amigos muertos, relató que en la discoteca todo continuó con normalidad hasta que les avisaron que habían asesinado a unas personas en el estacionamiento y fue cuando se decidió a bajar y observó la escena.

Por su parte, Luis Lobo no iba con su hermano en el momento del ataque, por lo que se pudo salvar de ser asesinado.