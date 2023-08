¡En tribunales! La reacción de la abogada de Juan Francisco Sandoval

-

Claudia González Orellana fue trasladada a Torre de Tribunales tras ser arrestada la mañana de este lunes 28 de agosto.

Claudia González, abogada del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue trasladada a Torre de Tribunales durante la mañana de este lunes 28 de agosto luego de ser arrestada por Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según explicó el MP, las diligencias y allanamientos realizados la mañana de este lunes forman parte del caso: "Persecución Penal Ilegal", y el arresto de González se efectuó en zona 5.

Trasladan a Torre de Tribunales a Claudia González, abogada de Juan Francisco Sandoval.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Así reaccionó Claudia González a su arresto

Tras ser trasladada a Torre de Tribunales, la abogada Claudia González fue abordada por los medios de comunicación y rindió sus primeras declaraciones sobre su arresto.

González indicó que la Fiscalía de Asuntos Internos realizó los allanamientos en su domicilio, donde buscaban documentos de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, la abogada indicó que desconoce a qué caso la están relacionando.

Al finalizar los allanamientos, la abogada explicó a la prensa que fue ejecutada la orden de aprehensión en su contra por el delito de "abuso de autoridad".

"En el allanamiento el personal del Ministerio Público me indicó que estaban buscando documentos de CICIG. Supongo que es por mi trabajo en la CICIG que estaban buscando información, no sé a qué caso se está relacionando, y me extraña que me giren orden de aprehensión por como ustedes todo saben, yo me mantengo en Torre de Tribunales, este es mi trabajo, soy abogada, soy abogada de Juan Francisco Sandoval, soy abogada de Virginia Laparra (...) y de otras personas exfiscales de la FECI", indicó González.

La abogada también lamentó las acciones ejecutadas por el MP, y confirmó que la orden de captura fue girada por el juez décimo de instancia penal, Jimi Bremer, quien fue agregado el 19 de julio, por Estados Unidos a la Lista Engel de funcionarios guatemaltecos corruptos.

¿Quién es Claudia González?

Claudia González Orellana tiene más de 20 años de experiencia como abogada, actualmente defiende a exfiscales del MP.

El 19 de abril de 2023, la abogada recibió en Ámsterdam el galardón "Lawyers For Lawyers", el cual se le concedió por su labor por defender el estado de derecho en Guatemala.

"Al otorgarle a Claudia González Orellana el Premio Abogados para Abogados, el jurado quiere resaltar el importante trabajo de una abogada que ha representado valientemente a defensores de derechos humanos a un alto costo para su propia vida y seguridad personal. A pesar del riesgo de arresto o daño físico a Claudia y su familia, el sometimiento al acoso en línea, las amenazas, la intimidación y el riesgo de persecución, Claudia continúa valientemente su trabajo para proteger los derechos humanos y el Estado de derecho", destacó el sitio oficial de Lawyers For Lawyers.

