Trudeau asegura que EE.UU. suspendió los aranceles a Canadá por 30 días. Esto dijo el primer ministro de ese país.

Estados Unidos suspendió este lunes por 30 días los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contra Canadá, anunció el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, tras una llamada con el líder republicano.

"Canadá está asumiendo nuevos compromisos. Vamos a nombrar un zar responsable de la cuestión del fentanilo, a añadir a los cárteles mexicanos a la lista de entidades terroristas (...) y a lanzar, con Estados Unidos, una fuerza de ataque conjunta contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el blanqueo de dinero", explicó Trudeau en la red social X.