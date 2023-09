Trump se va contra Meghan Markle y la reta a un debate

-

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó a Meghan Markle a un debate, porque no le gustó como trató a la reina.

El 6 de septiembre, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, formó parte de una entrevista de radio junto a Hugh Hweitt, exdirector de la Oficina de Gestión de Personal estadounidense.

En esa entrevista, Donald Trump afirmó que no formará parte de los debates republicanos, pero si existe una persona con la que está interesado en debatir: Meghan Markle, la duquesa de Sussex.

De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, a Trump le encantaría enfrentarse a la exactriz por una simple y sencilla razón, no le gustó la forma en la que Meghan trató a la Reina Isabel II.

"Isabel II era una mujer increíble, y yo solía ser un gran amigo de ella. Me encantaría debatir con Meghan Markle porque no me gustó la forma en que trató a la Reina", confesó Donald Trump.

Donald Trump y la Reina Isabel se conocieron 2019, durante una visita del entonces presidente a Reino Unido. Para ese entonces, Meghan Markle y el Príncipe Harry aún eran miembros de la familia real.

Donald Trump y la Reina Isabel II en 2019.

Luego de comentar sobre su buena relación con la Reina Isabel, Trump comenzó a comparar las capacidades de ella con las de Joe Biden, señalando que "a los 95 años seguía siendo muy inteligente".

"En cambio, Joe Biden no se encuentra en buenas condiciones físicas y parece ser de un planeta completamente diferente", concluyó diciendo el Presidente número 45 de los Estados Unidos.