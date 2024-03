¿Carril exclusivo? Denuncian a motoristas que invaden una banqueta (video)

-

Los motoristas fueron captados justo cuando transitaban en fila sobre el espacio peatonal.

En video quedó captado el momento en que varios motoristas circulaban sobre la acera en un sector de la zona 4 de Mixco.

Las tomas compartidas por un lector de Soy502 evidencian como conductores van uno tras otro sin importar que un peatón se les cruce por el lugar.

Cabe destacar que este tipo de acciones es sancionado con una multa de Q300, de acuerdo con el artículo 182, numeral 8 de la Ley de Tránsito.

Mira el video:

Usuario evidencia cómo varios motoristas utilizan la acera para transitar.



Esto fue captado en zona 4 de Mixco; sin embargo, se trata de una acción que ocurre diariamente en distintos puntos. @soy_502 pic.twitter.com/bUWCu8IPNH — Andrea Llamas (@AndreaLlamas502) March 12, 2024

Medidas contra motoristas sobre las banquetas

Cansados del constante paso de motoristas sobre banquetas, un grupo de vecinos en un sector de la zona 12 capitalina decidió tomar una medida para evitar que esto siga ocurriendo y así prever incidentes con los peatones.

En una serie de fotografías que se volvieron virales en redes sociales, se observa cómo los vecinos colocaron sillas plásticas y un lazo con el mensaje en papel: "No hay paso a motos" para obstaculizar el paso de los vehículos de dos ruedas.

Dicha acción desató una serie de comentarios por parte de internautas. Algunos se mostraron a favor, mientras que otros recalcaron que es trabajo de autoridades de tránsito monitorear este tipo de actos.

"Es lamentable que no sean conscientes y no respeten al peatón", "No es una buena medida, es una excelente medida ante la mediocridad", "Motoristas se sienten dueños de las banquetas", "Buenísimo, así hay que hacer en toda la ciudad", se lee.

(Foto: Cicloperiodismo)