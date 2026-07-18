Vandalizan busto de Miguel Ángel Asturias en San Lucas Sacatepéquez

Durante la noche del pasado jueves 16 de julio, personas desconocidas vandalizaron con pintura en aerosol el busto de Miguel Ángel Asturias, ubicado en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana.

Ante este hecho, equipo de Servicios Públicos Municipales limpió y restauró por completo el monumento.

Las autoridades seguirán protocolos para dar con el o los responsables de este acto de vandalismo. (Foto: Municipalidad de San Lucas)

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez indicó que le darán seguimiento a esta situación para evitar que vuelva a suceder.

Asimismo, hicieron un un llamado a todos los vecinos a denunciar estos hechos.

El hecho sucedió en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)