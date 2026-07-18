Vandalizan busto de Miguel Ángel Asturias en San Lucas Sacatepéquez

Equipo de limpieza municipal limpió y restauró el monumento a Miguel Angel Asturias.
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Durante la noche del pasado jueves 16 de julio, personas desconocidas vandalizaron con pintura en aerosol el busto de Miguel Ángel Asturias, ubicado en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana.
Ante este hecho, equipo de Servicios Públicos Municipales limpió y restauró por completo el monumento.
La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez indicó que le darán seguimiento a esta situación para evitar que vuelva a suceder.
Asimismo, hicieron un un llamado a todos los vecinos a denunciar estos hechos.