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Vandalizan busto de Miguel Ángel Asturias en San Lucas Sacatepéquez

  • Por Reychel Méndez
17 de julio de 2026, 20:21
Autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

Autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

Equipo de limpieza municipal limpió y restauró el monumento a Miguel Angel Asturias.

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Durante la noche del pasado jueves 16 de julio, personas desconocidas vandalizaron con pintura en aerosol el busto de Miguel Ángel Asturias, ubicado en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana.

Ante este hecho, equipo de Servicios Públicos Municipales limpió y restauró por completo el monumento.

Las autoridades seguirán protocolos para dar con el o los responsables de este acto de vandalismo. (Foto: Municipalidad de San Lucas)
Las autoridades seguirán protocolos para dar con el o los responsables de este acto de vandalismo. (Foto: Municipalidad de San Lucas)

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez indicó que le darán seguimiento a esta situación para evitar que vuelva a suceder.

Asimismo, hicieron un un llamado a todos los vecinos a denunciar estos hechos. 

El hecho sucedió en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)
El hecho sucedió en el paso a desnivel que conduce hacia La Antigua Guatemala, sobre la carretera Interamericana. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

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